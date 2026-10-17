Tra Wanda Nara e Mauro Icardi prosegue una per nulla silenziosa guerra costellata da provocazioni e frecciate a distanza. Meglio se pubblicate sui social. L'ultimo capitolo di questa telenovela argentina senza fine, ma ricca di colpi di scena, lo ha scritto Wanda con un gesto provocatorio che sta facendo discutere: CONTINUA A LEGGERE.