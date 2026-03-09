Il canale satellitare torna sul derby, una sconfitta che deve far riflettere la squadra nerazzurra alle prese con un momento delicato anche a livello fisico

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 15:00)

1 sconfitta, 1 pari e 14 vittorie nelle ultime 16 gare. All'indomani dalla sconfitta nel derby l'Inter si lecca la ferita e su Skysportvengono analizzati gli aspetti dei novanta minuti di San Siro in cui i tre punti sono finiti in mano al Milan.

Questa l'analisi di Matteo Barzaghi, inviato a seguito dei nerazzurri di Skysport: "Una sconfitta che non intralcia il lavoro straordinario fatto finora. Non può essere tutto buttato alle ortiche ma ci sono riflessioni che vanno fatte. Innanzitutto perché un'altra sconfitta nel derby con un atteggiamento passivo, perché il Milan sembrava più spensierato e sereno dal punto di vista tattico. Perché l'Inter fatica negli scontri diretti, 4 delle 5 sconfitte incassate sono arrivate con squadre nella parte alta della classifica, sono cose di cui si parlerà per capire cosa sta accadendo. Questa squadra si è sempre rialzata dopo le batoste e dovrà rifarlo anche questa volta perché mancano 10 partite alla fine del campionato e l'Inter è a +7. Serve mantenere la calma in un momento non facile".

Intanto Chivu dovrà fare i conti con la contusione rimediata da Bastoni nel derby, una botta alla tibia dopo il contrasto con Rabiot che ha portato alla sua sostituzione e al giallo di Doveri. "Una contusione con la quale il difensore dovrà convivere fino a quando passerà per poi rientrare ma non ci sono altri tipi di problemi", ha spiegato ancora l'inviato. Calhanoglu salterà la sfida con l'Atalanta e si tenterà di averlo contro la Fiorentina. Nella partita contro gli uomini di Palladino, Chivu spera di riavere Thuram che oggi si è rivisto ad Appiano dopo la febbre che lo ha messo ko nel derby.

Un'assenza che pesa — Contro l'Atalanta non rientrerà neanche Lautaro che ieri era in panchina con i compagni per incitarli. Sta lavorando per recuperare da un infortunio al polpaccio: "Senza di lui, in cinque partite l'Inter ha segnato cinque gol e nessuno è arrivato dagli attaccanti. Manca uno come l'argentino che lega il gioco come fa lui".

(Fonte: SS24)