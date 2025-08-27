Zanetti: “27 agosto 1995 la mia prima, da 30 anni c’è solo l’Inter”

L'ex capitano ha esordito contro il Vicenza come oggi e in un post ha ringraziato di tutto gli interisti che lo hanno sempre fatto sentire a casa

L'Inter è sua e lui è dell'Inter. All'Inter è di famiglia, per lui il club nerazzurro è casa, per gli interisti è un punto di riferimento. Javier Zanetti 27 agosto del 1995 ha indossato per la prima volta la maglia nerazzurra: Moratti lo avevo scelto dopo averlo visto in video cassetta. Arrivò in sordina, non era certo il più atteso: è diventato il capitano di mille battaglie nerazzurre, vinte e perse.