L'Inter è sua e lui è dell'Inter. All'Inter è di famiglia, per lui il club nerazzurro è casa, per gli interisti è un punto di riferimento. Javier Zanetti 27 agosto del 1995 ha indossato per la prima volta la maglia nerazzurra: Moratti lo avevo scelto dopo averlo visto in video cassetta. Arrivò in sordina, non era certo il più atteso: è diventato il capitano di mille battaglie nerazzurre, vinte e perse.
Zanetti: “27 agosto 1995 la mia prima, da 30 anni c’è solo l’Inter”
L'ex capitano ha esordito contro il Vicenza come oggi e in un post ha ringraziato di tutto gli interisti che lo hanno sempre fatto sentire a casa
Ottavo Bianchi lo schierò nella gara con il Vicenza da titolare. La prima gara con la numero 4 addosso. La maglia che è stata e resterà sua per sempre.
Trent'anni dalla prima gara con la maglia dell'Inter. Il club nerazzurro lo ha celebrato con una nota, Javier sui social ha scritto: "30 anni che c'è solo l'Inter. Un 27 di agosto del 1995 ho giocato la mia prima partita a San Siro e ancora oggi , 30 anni dopo, sento le stesse emozioni che quella prima volta. Grazie a tutto voi. Sempre e per sempre solo forza Inter".
