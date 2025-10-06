Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha recentemente espresso la sua personale opinione di Pio Esposito, giovane attaccante dell'Inter. Del nerazzurro si sta parlando molto, grazie all'impiego che Cristian Chivu ne sta facendo a partire dal Mondiale per Club. Pio Esposito, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, sembra avere tutte le carte in regola per incidere in Serie A. Come sempre nel calcio le opinioni sono spesso divisive. E su questo tema Zazzaroni si è confrontato con Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani nel vodcast Numer1.