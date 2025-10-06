Esordio a Cipro amaro per Stefano Sensi: l'ex centrocampista dell'Inter ha perso 4-1 con il suo Anorthosis Famagosta contro l'AEL Limassol. Sensi, sceso in campo nella ripresa per poco più di mezz'ora, ha poi commentato la partita su Instagram: "Non è stata la partenza che speravo, ma questo è il calcio. L'unica via che conosco per tornare a vincere è il duro lavoro. Grazie ai nostri tifosi per il supporto".
Ex Inter, debutto amaro a Cipro per Sensi: “Non la partenza che speravo, ma…”
Il centrocampista classe '95, dopo aver lasciato l'Italia, ha scelto di accettare la proposta dell'Anorthosis
