Scrive Paolo Ziliani a proposito delle novità in casa bianconera: "È confermato, la Juventus ha avuto per anni un debito verso CR7: ha violato quindi anche una seconda regola del Fair Play Finanziario UEFA per cui sarà chiamata a giudizio a giugno. Il giudice del lavoro ha respinto il ricorso del club: Ronaldo aveva diritto agli stipendi che la Juve per anni non gli ha corrisposto". Il giornalista sportivo è sceso quindi nel dettaglio delle violazioni di cui dovrà rispondere la Juventus a giugno: CONTINUA A LEGGERE.