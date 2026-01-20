FC Inter 1908
Ziliani: "Debito verso CR7? Juventus fuorilegge su due norme del FPF: ora dovrà rispondere…"

Il commento del giornalista sportivo
Scrive Paolo Ziliani a proposito delle novità in casa bianconera: "È confermato, la Juventus ha avuto per anni un debito verso CR7: ha violato quindi anche una seconda regola del Fair Play Finanziario UEFA per cui sarà chiamata a giudizio a giugno. Il giudice del lavoro ha respinto il ricorso del club: Ronaldo aveva diritto agli stipendi che la Juve per anni non gli ha corrisposto". Il giornalista sportivo è sceso quindi nel dettaglio delle violazioni di cui dovrà rispondere la Juventus a giugno: CONTINUA A LEGGERE.

