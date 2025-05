Paolo Ziliani attacca duramente il designatore arbitrale Rocchi, che ha designato Guida come Avar di Inter-Lazio. Proprio quel Guida che ha confessato di aver chiesto di non arbitrare mai più il Napoli per questione di serenità familiare.

"L'ultima buffonata del calcio italiota: Guida che ha chiesto di non arbitrare il Napoli temendo per la sua incolumità (!) sarà al VAR di Inter-Lazio che potrebbe decidere lo scudetto La scandalosa stagione della classe arbitrale made in Italy si chiude con il capolavoro del designatore Rocchi: che manda il tremebondo arbitro Guida, quello che ha paura di andare a fare spesa a Napoli, al VAR di un match (Inter-Lazio) dal quale sarebbe il caso fosse tenuto lontano. Ma ormai la presa in giro degli sportivi è stata sdoganata"