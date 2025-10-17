L'Uefa ha aperto un procedimento per il Fair Play Finanziario nei confronti della Juventus, il club bianconero lo conferma attraverso il fascicolo legato al bilancio al 30 giugno 2025. "Il Gruppo ha ricevuto da Uefa la comunicazione di apertura di un procedimento per il potenziale sforamento dello stesso per il triennio 2022/2023-2024/2025 - si legge nel documento - l'esito di tale procedimento - che terrà conto anche delle prospettive di andamento per l'anno in corso e per gli anni futuri dell'insieme dei parametri economico-finanziari Uefa - è atteso per la primavera del 2026".
Ziliani: “Media asserviti ma Juve recidiva e fuori di 261 mln! Altro che multa lieve, al Chelsea…”
E quali sono i rischi per la Juventus? "Potrebbe dare origine ad una possibile sanzione economica (allo stato attuale di difficile quantificazione, ma di importo presumibilmente non rilevante) - continua la nota - oltre che a possibili restrizioni sportive (quali, ad esempio, restrizioni alla registrazione di nuovi calciatori nelle liste delle competizioni Uefa)"
Il commento di Paolo Ziliani—
"381 milioni di perdite contro i 60 consentiti; nuove plusvalenze farlocche a bilancio; recidiva. La Juventus informa di essere sotto procedimento UEFA ma rassicura: in arrivo solo una piccola multa Questo dice Madama nel comunicato e questo dicono oggi tutti i media asserviti che nulla avevano scritto sull'ennesima malefatta del club della Real Casa. Ma se il Chelsea, non recidivo, ha avuto 80 milioni di multa e obbligo di mercato a zero per due stagioni, la recidiva Juve a termini di regolamento rischia una sanzione più pesante rispetto a quella ricevuta nel 2023. Naturalmente, i santi in paradiso sono già al lavoro... (...)
Come chi mi segue sa da tempo, col bilancio chiuso al 30 giugno 2025 la Juventus ha accumulato una perdita complessiva, negli ultimi tre esercizi, di 381 milioni. Il massimo consentito (come per tutti i club) è di 60 milioni; cui l’UEFA permette di aggiungere per “spese virtuose” - tipo settore giovanile, squadra femminile, infrastrutture -, un massimo di altri 20 milioni a stagione, quindi 60 che più i 60 consentiti fanno 120. La Juventus però non ha chiuso il triennio in rosso per 120 milioni, che la metterebbero in regola: lo ha fatto per 381 milioni. Cioè perdendo 261 milioni più del consentito. La società bianconera, è bene ricordarlo, in tema di illeciti amministrativi è recidiva; e la recidività a termini di regolamento è un’aggravante. Non più tardi di due anni fa, nell’estate 2023, è stata squalificata per un anno dalle coppe e multata di 20 milioni, di cui 10 incondizionati e 10 che è già stata chiamata a pagare non essendo riuscita a rispettare le regole del FPF"
