Sono ormai mesi che Fcinter1908 cerca, documenti ufficiali alla mano, di contrastare il proliferare di fake news sulla situazione economica dell'Inter. In particolar modo, gli avvelenatori di pozzi si sono riempiti la bocca dell'espressione "patrimonio netto negativo" e "perdite rinviate in epoca Covid". Tutti termini che facevano presagire chissà quale catastrofe. Fcinter1908 ha scritto più volte come la situazione fosse già stata ampiamente sanata.