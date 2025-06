La delusione è ancora cocente dopo la batosta subita contro il Psg in finale di Champions League. Ma l'Inter deve rialzarsi, pensare al mercato e per farlo arrivano almeno le buone notizie per quanto riguarda il conto economico. La Champions di quest'anno ha fatto schizzare verso l'alto il fatturato nerazzurro ma non solo. Ne parla diffusamente la Gazzetta dello Sport.