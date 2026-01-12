La parte superiore è blu, il nero è utilizzato per la sezione centrale e inferiore. Nike abbina la quarta maglia a loghi appariscenti

Nelle scorse ore, Fcinter1908 ha presentato la nuova quarta maglia dell'Inter per la stagione in corso. La quarta maglia Nike "presenta un sorprendente design a blocchi di colore. La parte superiore è blu, mentre il nero è utilizzato per la sezione centrale e inferiore. Nike abbina la quarta maglia dell’Inter 25-26 a loghi arancioni molto appariscenti.