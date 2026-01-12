Nelle scorse ore, Fcinter1908 ha presentato la nuova quarta maglia dell'Inter per la stagione in corso. La quarta maglia Nike "presenta un sorprendente design a blocchi di colore. La parte superiore è blu, mentre il nero è utilizzato per la sezione centrale e inferiore. Nike abbina la quarta maglia dell’Inter 25-26 a loghi arancioni molto appariscenti.
La quarta maglia è dedicata alle Olimpiadi di Milano 2026. Al posto del classico Swoosh, presenta il logo ACG, acronimo della linea All Conditions Gear di Nike. All’interno del colletto compare la scritta “Internazionale. All Conditions Gear. Milano.”
La partita di esordio—
La quarta maglia debutterà per la prima volta in questa stagione in data 23 gennaio, contro il Pisa. Diverse operazioni di lancio promozionale sono previste per il giorno 22 gennaio a Milano.
