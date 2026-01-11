Questa è la nuova quarta maglia dell’Inter per la stagione 2025-26. Eccola presentata da Fcinter1908.
Inter, ecco la quarta maglia ispirata alle Olimpiadi nella versione reale
Questa è la nuova quarta maglia dell’Inter per la stagione 2025-26. Eccola presentata in esclusiva da Fcinter1908
La quarta maglia Nike "presenta un sorprendente design a blocchi di colore. La parte superiore è blu, mentre il nero è utilizzato per la sezione centrale e inferiore. Nike abbina la quarta maglia dell’Inter 25-26 a loghi arancioni molto appariscenti.
La quarta maglia è dedicata alle Olimpiadi di Milano 2026. Al posto del classico Swoosh, presenta il logo ACG, acronimo della linea All Conditions Gear di Nike. All’interno del colletto compare la scritta “Internazionale. All Conditions Gear. Milano.”
In arancione, insieme al logo ACG. Anche lo stemma presenta un bordo speciale, probabilmente ispirato a una corona d’alloro.
Ecco come potrebbe apparire la quarta maglia indossata:
