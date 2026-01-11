Questa è la nuova quarta maglia dell’Inter per la stagione 2025-26. Eccola presentata in esclusiva da Fcinter1908

La quarta maglia Nike "presenta un sorprendente design a blocchi di colore. La parte superiore è blu, mentre il nero è utilizzato per la sezione centrale e inferiore. Nike abbina la quarta maglia dell’Inter 25-26 a loghi arancioni molto appariscenti.