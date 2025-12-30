Arrivano dettagli molto importanti riguardanti le maglie dell'Inter per la stagione sportiva 2026/27: FcInter1908 vi mostra le immagini su quelle che saranno le divise indossate dai nerazzurri.
ESCLUSIVA FCIN1908 / Inter, ecco le maglie del 2026/2027: grande sorpresa per la seconda
La maglia home andrà abbastanza sul classico: strisce verticali nere e azzurre e stemma e logo Nike in colore giallo. La maglia avrà un colletto nero e dei bottoni come chiusura attorno al collo.
La seconda, invece, sarà una vera e propria novità: come raccolto da FcInter1908, omaggerà il baseball con delle righe sottilissime blu sul consueto bianco. I loghi saranno anch'essi in blu, ma la particolarità sarà lo stemma dell'Inter: sarà infatti per la prima volta rappresentato in uno stile diverso, come si evince dalla foto.
