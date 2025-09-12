La stagione 2026/27 segnerà un nuovo capitolo nello stile dell’Inter. Secondo quanto riportato da FootyHeadlines, la Nike ha scelto un design che unisce tradizione e dettagli innovativi per la maglia casalinga nerazzurra.
societa e storia
Inter, ecco come sarà la maglia home Nike 2026/27: torna il giallo con una novità
La divisa presenta le classiche strisce nere e blu, da sempre simbolo del club, ma con alcune variazioni significative. Le bande nere risultano infatti più larghe rispetto a quelle blu, creando un effetto visivo più marcato e dinamico. Inoltre, i bordi delle strisce blu sono caratterizzati da un motivo a zig-zag, che rompe la linearità e dona modernità all’insieme.
Un altro elemento distintivo è il ritorno dello stemma giallo dell’Inter, riproposto in una tonalità “University Gold”. Si tratta di un richiamo che i tifosi non vedevano dal 2023/24, anno in cui l’ultimo logo dorato era comparso su una maglia casalinga.
Oltre al logo, tutti i dettagli e gli sponsor appariranno in giallo, creando un contrasto netto con lo sfondo nerazzurro. La scelta cromatica valorizza lo stemma e rende la maglia immediatamente riconoscibile.
Secondo FootyHeadlines, la nuova maglia casalinga Nike del Football Club Internazionale Milano sarà disponibile a partire da maggio 2026. I tifosi, quindi, potranno indossarla in tempo per l’avvio della nuova stagione e per accompagnare la squadra nelle sfide estive e nel ritiro pre-campionato.
In attesa del lancio ufficiale, circolano già i primi mock-up grafici che mostrano l’aspetto della divisa. Queste ricostruzioni digitali permettono ai sostenitori di farsi un’idea concreta del look pensato da Nike.
