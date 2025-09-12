Secondo quanto riportato da FootyHeadlines, la Nike ha scelto un design che unisce tradizione e dettagli innovativi

La stagione 2026/27 segnerà un nuovo capitolo nello stile dell’Inter. Secondo quanto riportato da FootyHeadlines, la Nike ha scelto un design che unisce tradizione e dettagli innovativi per la maglia casalinga nerazzurra.

La divisa presenta le classiche strisce nere e blu, da sempre simbolo del club, ma con alcune variazioni significative. Le bande nere risultano infatti più larghe rispetto a quelle blu, creando un effetto visivo più marcato e dinamico. Inoltre, i bordi delle strisce blu sono caratterizzati da un motivo a zig-zag, che rompe la linearità e dona modernità all’insieme.