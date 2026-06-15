Il sito specializzato Footyheadlines, ha svelato la nuova giacca dell'Inter ispirata all'abbigliamento americano per la stagione 2026/27. Una giacca speciale dal design fortemente ispirato all’abbigliamento sportivo americano. Il modello si allinea perfettamente all’estetica della prossima maglia away 2026/27 del club nerazzurro. La giacca, in stile varsity, presenta un corpo centrale blu con maniche bianche a contrasto, richiamando in modo evidente il mondo del baseball statunitense.
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Inter, la nuova giacca Nike 2026/27 ispirata all’abbigliamento sportivo americano
Il sito specializzato Footyheadlines, ha svelato la nuova giacca dell'Inter ispirata all'abbigliamento americano
Sul petto spicca uno speciale stemma circolare con monogramma “IM”, posizionato sul lato sinistro, mentre sulla parte destra compare il classico Swoosh Nike bianco. Un capo dal forte richiamo vintage e americano, pensato per accompagnare la nuova linea Nike dell’Inter 2026/2027.
(Footyheadlines)
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