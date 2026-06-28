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Inter, la nuova maglia away per il 2026/27: le immagini ufficiali – FOTO

Inter, la nuova maglia away per il 2026/27: le immagini ufficiali – FOTO - immagine 1
Le prime immagini della maglia away dell'Inter per la stagione 2026/27
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Opaleak, attraverso il sito specializzato Footyheadlines, ha mostrato le prime immagini della maglia away dell'Inter per la stagione 2026/27.

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Realizzata da Nike, la maglia si ispira alle classiche maglie da baseball, con una base bianca e con delle strisce molto sottili in blu navy e il logo dell'Inter molto grande in proporzione alla maglia.

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Ecco nel dettaglio le caratteristiche generali della divisa.

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(Footyheadlines)

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