FC Inter 1908
Nike lancia la sua collezione “Retro” per le squadre d’elite: svelata quella dell’Inter

Emergono nuovi dettagli, svelati dal sito specializzato FootyHeadlines, sulla collezione retro che Nike dedicherà alle sue squadre migliori
Daniele Mari Direttore 

Emergono nuovi dettagli, svelati dal sito specializzato FootyHeadlines, sulla collezione retro che Nike dedicherà alle sue squadre migliori.

"La maglia retro Nike Inter 26-27 combina elementi visivi audaci con una forte impronta lifestyle, più che un design pensato per le prestazioni in campo. La maglia retro Nike Internazionale 2026-27 colpisce immediatamente per l’uso dei colori e per il design.

Uno degli aspetti principali è l’effetto iridescente utilizzato sia per lo Swoosh Nike sia per lo stemma dell’Inter, che dona ai loghi un aspetto cangiante e brillante a seconda della luce.

La maglia retro Nike Inter 26-27 dovrebbe essere lanciata nel corso della stagione 2026-27. La collezione lifestyle retro Nike 26-27 per i club d’élite presenta uno stile audace e molto vistoso, integrando allo stesso tempo elementi tradizionali per rimanere fedele alla propria identità “retro”.

