Emergono nuovi dettagli, svelati dal sito specializzato FootyHeadlines, sulla collezione retro che Nike dedicherà alle sue squadre migliori.
societa e storia
Nike lancia la sua collezione “Retro” per le squadre d’elite: svelata quella dell’Inter
"La maglia retro Nike Inter 26-27 combina elementi visivi audaci con una forte impronta lifestyle, più che un design pensato per le prestazioni in campo. La maglia retro Nike Internazionale 2026-27 colpisce immediatamente per l’uso dei colori e per il design.
Uno degli aspetti principali è l’effetto iridescente utilizzato sia per lo Swoosh Nike sia per lo stemma dell’Inter, che dona ai loghi un aspetto cangiante e brillante a seconda della luce.
La maglia retro Nike Inter 26-27 dovrebbe essere lanciata nel corso della stagione 2026-27. La collezione lifestyle retro Nike 26-27 per i club d’élite presenta uno stile audace e molto vistoso, integrando allo stesso tempo elementi tradizionali per rimanere fedele alla propria identità “retro”.
