La terza maglia Nike Inter 2026-27 presenterà i colori grigio, nero e giallo una combinazione che ricorda immediatamente l'iconica terza maglia del 1997-98. Quel classico design Umbro presentava una base grigia con accenti gialli e neri: il design esatto della terza maglia 2026-27 non è ancora noto, ma sappiamo che trarrà ispirazione dagli anni '90.