Arrivano ulteriori indiscrezioni su quella che dovrebbe essere la terza maglia dell'Inter per la prossima stagione, la 2026-27. Ecco gli ultimi dettagli svelati dal noto portale FootyHeadlines in merito.
societa e storia
Inter, come sarà la terza maglia del 26-27: sicuri i colori, ecco una possibile versione
La terza divisa nerazzurra dovrebbe presentare una palette che richiama ne una più memorabili del club: riprenderà la maglia della stagione 1997-98.
La terza maglia Nike Inter 2026-27 presenterà i colori grigio, nero e giallo una combinazione che ricorda immediatamente l'iconica terza maglia del 1997-98. Quel classico design Umbro presentava una base grigia con accenti gialli e neri: il design esatto della terza maglia 2026-27 non è ancora noto, ma sappiamo che trarrà ispirazione dagli anni '90.
Una possibile versione
Schema colori: La terza maglia dell’Inter 2026-27 presenterà i colori Iron Grey, Black e Tour Yellow, in un chiaro richiamo alla terza maglia 1997-98.Ispirazione: Il design della terza maglia Nike dell’Inter 2026-27 trarrà ispirazione dagli anni ’90.Data di uscita: La terza maglia Nike dell’Inter 2026-27 è prevista per agosto 2026.
