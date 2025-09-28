Il Corriere della Sera racconta delle dimissioni dell'ex presidente dell'Inter che era stato ricoverato a causa di una brutta polmonite

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 13:32)

Massimo Moratti, dopo un periodo complicato in ospedale, è tornato a casa. A fine agosto era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'Humanitad di Rozzano per le complicazioni di una grave polmonite. L'ex presidente dell'Inter, 80 anni compiuti a maggio dello scorso anno, aveva difficoltà respiratorie ma "ha reagito bene alle cure e alla terapia farmacologica, migliorando giorno dopo giorno. Aiutato e sostenuto anche a livello fisioterapico, il presidente che ha vinto tutto con la sua Inter, ha battuto anche la malattia", si legge sul Corriere della Sera.

"Dimesso, ora è a casa, a Milano, dove continuerà le cure rispettando un periodo di convalescenza. È tornato a respirare in modo autonomo, le sue condizioni sono nettamente migliorate. Il mondo dell’Inter, ma non solo, ha vissuto momenti di apprensione, in particolare nei primi giorni del ricovero ospedaliero".

"Pur chiedendo il giusto riserbo, i tifosi sono sempre stati vicini a Moratti e alla sua famiglia. Con il passare dei giorni il quadro clinico è migliorato e la situazione si è fatta più serena", conclude il quotidiano sull'ex proprietario nerazzurro.

(Fonte: Corriere della Sera)