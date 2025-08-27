L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite.
Come riportato da La Gazzetta dello Sport, non sarebbe in condizioni critiche ma la situazione rimane seria dopo che i medici che lo assistono hanno dovuto intubarlo perché faticava a respirare autonomamente.
Moratti ha compiuto nel maggio scorso 80 anni, celebrati con una festa a sorpresa (organizzata dai figli) a cui nella tenuta di famiglia ad Imbersago avevano partecipato quasi tutti i suoi ex giocatori, da Ronaldo a Vieri, da Recoba a Pirlo fino agli eroi del Triplete 2010.
