L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti è ricoverato nel reparto di terapia intensiva a causa di una polmonite

L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, non sarebbe in condizioni critiche ma la situazione rimane seria dopo che i medici che lo assistono hanno dovuto intubarlo perché faticava a respirare autonomamente.