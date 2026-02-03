La società ha aderito alla nuova edizione dell'iniziativa che gemella le società di calcio professionistiche con gli istituti penitenziari del territorio

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 17:16)

L'Inter aderisce alla nuova edizione del Twinning Project, il progetto sociale nato in Premier League per il reinserimento sociale delle persone in stato di detenzione e che è promosso in Italia da Twinning Project ETS. Un progetto sostenuto da Enel Cuore Ente Filantropico.

"La prima sessione è già avviata e altre due sono in programma per i prossimi mesi: Inter ha, infatti, aderito alla nuova edizione dell’iniziativa, promossa da Twinning Project ETS e sostenuta da Enel Cuore Ente Filantropico, per la realizzazione sul territorio di Milano del programma di riabilitazione riconosciuto a livello internazionale che gemella le società di calcio professionistiche con gli istituti penitenziari del territorio", si legge nel comunicato del club nerazzurro.

Gli obiettivi — L'iniziativa parte alla collaborazione con Comunità Kayros. "Il progetto utilizza il calcio come potente strumento di formazione, benessere e sviluppo personale, favorendo la riabilitazione e il reinserimento sociale e migliorando le prospettive future dei partecipanti", spiega il club.

Il primo corso è stato curato dagli allenatori del Settore giovanile dell'Inter nelle strutture di Kayros, comunità educativa che accoglie minori e giovani sottoposti a misure penali o di messa alla prova. "Il corso si svolge con cadenza settimanale, per un periodo di tre mesi, per un totale di 36 ore. Il programma combina una formazione di base per allenatori con un più ampio percorso di sviluppo di competenze trasversali come la comunicazione, la riflessione, il lavoro di squadra, la leadership e la gestione dei conflitti. Coloro che completeranno il programma otterranno un diploma a coronare il proprio percorso".

"L’obiettivo finale del progetto organizzato dall’Inter è la possibilità di inserire alcuni dei partecipanti in affiancamento ai tecnici che gestiscono le squadre a carattere sociale sostenute dal Club".