Il club e il brand che veste la squadra nerazzurra lanciano la divisa ufficiale che accompagnerà i nerazzurri nei momenti fuori dal campo

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 12:39)

"FC Internazionale Milano e Canali proseguono la loro collaborazione con la nuova divisa ufficiale per la stagione Autunno/Inverno 2025. Una partnership che continua a valorizzare il dialogo tra due realtà simbolo dell’eccellenza italiana, accomunate da un linguaggio condiviso fatto di eleganza, identità e innovazione". In una nota l'Intere il marchio di abbigliamento comunicato la loro rinnovata collaborazione.

"Pensata per accompagnare i giocatori della Prima Squadra durante la stagione Autunno/Inverno, la nuova proposta riflette l’identità del brand e i valori del club in modo sofisticato e autentico. Ogni scelta stilistica, dai materiali versatili alla cura dei dettagli, è studiata per unire funzionalità ed eleganza secondo un equilibrio perfetto, senza mai trascurare comfort e praticità", si legge nella nota dell'Inter.

La divisa nel dettaglio — "Protagonista della collezione è la giacca Bruma, un monopetto in pregiato cashmere blu navy, emblema di un’eleganza sobria e raffinata. Il capo, costruito con linee pulite e un fit naturale, si abbina al pantalone drawstring in flanella di lana Impeccabile, che coniuga l’allure formale del tailoring con la praticità di un design leisure".

"A completare il look, un cardigan con zip in pura lana blu, arricchito da dettagli nel Verde Brianza, colore identitario del brand, abbinato a una t-shirt in maglia di cotone e seta nella stessa nuance, per un risultato coerente e distintivo", continua il comunicato sulla partnership.

"In vista della stagione invernale, la proposta si arricchisce di un bomber nero con imbottitura in piuma naturale. È stato studiato per garantire protezione e comfort senza rinunciare a un’estetica curata e contemporanea. Ogni capo riflette l’equilibrio che definisce l’essenza di Canali. La qualità dei materiali, la cura dei dettagli e la maestria delle lavorazioni artigianali diventano strumenti per raccontare un’eleganza autentica, che trova nella collaborazione con FC Internazionale Milano la sua espressione naturale", spiega ancora la nota del club nerazzurro.

"Canali e Inter continuano così a rappresentare due volti complementari del Made in Italy. Da un lato la sartorialità, la ricerca e la visione del brand. Dall’altro la forza, la passione e l’identità internazionale del club. Due eccellenze milanesi che condividono valori comuni e una visione proiettata verso il futuro, dentro e fuori dal campo. La collezione è disponibile sul sito canali.com e nei principali flagship store Canali", scrive il club nerazzurro sui canali di vendita dei capi realizzati e pensati per l'Inter.