L'attaccante francese si aggiudica il premio di MVP dell'ultimo mese, impreziosito da gol e assist in Serie A e in Champions League

Marcus Thuram è il Betsson Player of the Month di settembre! I tifosi nerazzurri hanno scelto Tikus come miglior giocatore del mese, votando attraverso i canali social ufficiali di Inter. L’attaccante francese ha brillato in questo avvio di stagione, trascinando la squadra con prestazioni di grande intensità, qualità e concretezza.