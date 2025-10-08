Marcus Thuram è il Betsson Player of the Month di settembre! I tifosi nerazzurri hanno scelto Tikus come miglior giocatore del mese, votando attraverso i canali social ufficiali di Inter. L’attaccante francese ha brillato in questo avvio di stagione, trascinando la squadra con prestazioni di grande intensità, qualità e concretezza.
Inter, i tifosi hanno scelto: è Thuram il Player of the Month di settembre
Inter, i tifosi hanno scelto: è Thuram il Player of the Month di settembre
L'attaccante francese si aggiudica il premio di MVP dell'ultimo mese, impreziosito da gol e assist in Serie A e in Champions League
Settembre è stato un mese straordinario per il numero 9 nerazzurro, protagonista assoluto nelle sfide più importanti. Indimenticabile la doppietta decisiva contro l’Ajax ad Amsterdam in Champions League, una prestazione da leader che ha regalato tre punti pesantissimi alla squadra di Chivu. In campionato ha realizzato un gol contro la Juventus e servito un assist a Dumfries nella sfida interna contro l’Udinese.
Grinta, eleganza e senso del gol: Marcus Thuram si conferma uno degli uomini chiave di questo inizio di stagione, capace di coniugare potenza e generosità al servizio della squadra.
