Il club nerazzurro è pronto ad annunciare un nuovo accordo legato alla manica della maglia
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Novità importante in arrivo in casa Inter sul fronte commerciale. Il club nerazzurro, già molto attivo negli ultimi anni nel rafforzamento dei ricavi da sponsorizzazioni, è pronto ad annunciare un nuovo accordo legato alla manica della maglia.
E' quanto può svelare in esclusiva Fcinter1908. Nelle prossime ore il club nerazzurro annuncerà l’intesa, la più remunerativa per quanto riguarda l’intera Serie A.
Negli ultimi anni i nerazzurri hanno lavorato molto sulla valorizzazione della maglia, passando dal main sponsor al back sponsor fino allo sleeve sponsor. Dopo l’accordo con Gate.io annunciato nel 2024, il club si prepara ora a una nuova intesa.
Il dato assume ancora più valore se inserito nel quadro generale dei ricavi commerciali dell’Inter. Il club è già tra i vertici del campionato per accordi di maglia, con Betsson Sport come main sponsor e una struttura di partnership sempre più internazionale.
L’Inter, dunque, non si muove soltanto sul mercato dei giocatori. Mentre la dirigenza lavora per completare la rosa di Chivu, con il colpo Stones ormai completato, il club porta avanti anche il rafforzamento commerciale, fondamentale per aumentare competitività e sostenibilità.
Ora si attende l’annuncio ufficiale, con nome del partner, durata dell’accordo e cifre definitive.
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