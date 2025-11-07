L’Inter chiude il bilancio 2024/25 con un risultato storico: per la prima volta nella sua storia recente, il club nerazzurro registra un utile

Redazione1908 7 novembre - 20:09

L’Inter chiude il bilancio 2024/25 con un risultato storico: per la prima volta nella sua storia recente, il club nerazzurro registra un utile netto, pari a circa 35 milioni di euro. Un traguardo raggiunto grazie a ricavi record di 567 milioni di euro, trainati soprattutto dai successi sportivi della stagione appena conclusa.

Come riportato da Calcio e Finanza, il valore della produzione comprende anche un forte incremento dei ricavi commerciali, che hanno toccato quota 132 milioni di euro. Di questi, oltre 88 milioni derivano da sponsorizzazioni e più di 44 milioni da proventi commerciali e royalties.

Analizzando nel dettaglio il bilancio al 30 giugno 2025 di Inter Media and Communication – la società che gestisce i ricavi media e sponsor del club – emergono numeri molto significativi. Il primo anno di partnership con Betsson, nuovo main sponsor, ha fruttato all’Inter oltre 27 milioni di euro, confermandosi uno degli accordi più redditizi in Serie A.

Nike, storico sponsor tecnico, ha versato circa 20 milioni di euro, ai quali si aggiunge una quota non specificata relativa al licensing. Tra gli altri partner principali figurano BPER, Konami e Qatar Airways, che insieme hanno garantito circa 29 milioni di euro complessivi.

A completare il quadro, U-Power (retrosponsor) e Gate.io (sponsor di manica) hanno contribuito con oltre 9 milioni di euro. Numeri che testimoniano la solidità del progetto nerazzurro e la crescente attrattiva del brand Inter a livello internazionale.

Le cifre:

Betsson (main sponsor) – 27,053 milioni di euro

Nike (sponsor tecnico) – 20,150 milioni di euro

U-Power (retrosponsor) e Gate.io (sponsor di manica) – 9,055 milioni di euro