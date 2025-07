In un articolo del quotidiano economico si parla dell'ultima sponsorizzazione presentata dal club nerazzurro e non solo

"La partnership tra il colosso dell’auto elettrica cinese Byd (Build Your Dreams) e l’Inter è solo l’ultimo capitolo di un lento ma inesorabile sbarco del made in China nel mondo delle sponsorizzazioni calcistiche occidentali".

Fanbase — Così Il Sole 24 Ore parla dell'ultima sponsorizzazione presentata dal club nerazzurro che ha sostituito la storica collaborazione con la Volvo con quella con l'azienda cinese. "L’intesa mette in sinergia due brand in espansione: l’Inter, con oltre 533 milioni di tifosi in tutto il mondo, è al secondo posto tra i club calcistici globali per crescita della fanbase negli ultimi cinque anni", si legge nell'articolo del giornale.

E in Cina i nerazzurri hanno oltre 154 milioni di tifosi, cifra che ha dell’incredibile anche considerando gli anni in cui il club era in mano alla famiglia Zhang attraverso Suning Holdings Group che per anni è stato il marchio sulle maglie nerazzurre. In Sudamerica, altro mercato rilevante per Byd, grazie a Lautaro e soci l’Inter sfiora i 90 milioni di fan.

Tanti investimenti — Ma l'accordo tra l'azienda automobilistica e il club nerazzurro è solo l'ultima in ordine di tempo se sui pensa ad esempio a Midea, settore elettrodomestici, che ha assunto Haaland come ambassador. Hanno accordi con i club europei anche Huawei e Hisense: la prima ha accordi con Arsenal, PSG, Dortmund e AM e la seconda con PSG e Schalke. Negli ultimi Europei in Germania cinque sponsor su tredici erano cinesi. Aliexpress ha un accordo per otto anni come sponsor UEFA e si parla di circa 200 mln all'anno. Vivo, azienda di smartphone, ha inaugurato i suoi modelli proprio nella gara inaugurale dell'Europeo.