Il Ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi ha parlato della situazione stadi in Italia verso gli Europei del 2032: «Non sono preoccupato, siamo tutti molto concentrati per cercare di recuperare le mancanze, le disattenzioni, le superficialità degli ultimi decenni. Vedo presupposti positivi, la disponibilità dei club e delle amministrazioni comunali, del commissario straordinario Sessa che abbiamo nominato per cercare di fare da regia ad un'operazione di sistema, non sono operazioni distinte ma tante operazioni diverse che fanno parte di un unico progetto e il governo sta cercando di dare il suo supporto», ha detto.
Abodi: "Stadi? Meno parole e più cantieri. Siamo concentrati su…"
Abodi: “Stadi? Meno parole e più cantieri. Siamo concentrati su…”
Il Ministro dello Sport e dei Giovani ha parlato della situazione che riguarda gli impianti sportivi in Italia in vista degli Europei del 2032
«Abbiamo stanziato 100mln di euro per un fondo equity che deve intervenire in tutti i progetti che riguarderanno gli Europei del 2032. Si tratta solo di dare concretezza a queste parole ma anche ai fatti oggettivi che ci danno il senso della novità rispetto al passato: meno parole appunto e più cantieri», ha concluso.
