Abodi: “Stadi? Meno parole e più cantieri. Siamo concentrati su…”

Il Ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi ha parlato della situazione stadi in Italia verso gli Europei del 2032: «Non sono preoccupato, siamo tutti molto concentrati per cercare di recuperare le mancanze, le disattenzioni, le superficialità degli ultimi decenni. Vedo presupposti positivi, la disponibilità dei club e delle amministrazioni comunali, del commissario straordinario Sessa che abbiamo nominato per cercare di fare da regia ad un'operazione di sistema, non sono operazioni distinte ma tante operazioni diverse che fanno parte di un unico progetto e il governo sta cercando di dare il suo supporto», ha detto.