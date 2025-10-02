Dopo l'approvazione della delibera per la vendita di San Siro a Inter e Milan, la macchina finanziaria per il progetto del nuovo stadio si è ufficialmente mossa. E, secondo Il Sole 24 Ore, sono già molti gli istituti di credito, soprattutto esteri, che avrebbero mostrato un certo interesse in vista del prestito da fornire ai club, che coprirà gran parte delle spese della costruzione.

"Le grandi banche internazionali si mettono in fila per finanziare il nuovo stadio di Inter e Milan. Sono soprattutto le grandi istituzioni statunitensi ad essere in pole position per fornire, in pool, le linee di credito per il nuovo stadio, i cui lavori, se non ci saranno ulteriori intoppi e se tutti gli adempimenti verranno rispettati, dovrebbero prendere avvio nella seconda metà del 2027. In lizza ci sono infatti le banche Usa Goldman Sachs, Jp Morgan, ma anche Bofa Merrill Lynch, che hanno già importanti interessi nel calcio europeo. Il dossier è anche sul tavolo della giapponese Mitsubishi Ufj Financial Group. Tra gli istituti italiani potrebbe scendere in campo BancoBpm, mentre al momento non dovrebbero essere della partita Intesa Sanpaolo e UniCredit".