FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 societa e storia stadio Boeri: “Credo che il nome del nuovo stadio debba rimanere Meazza. Bisognerebbe chiamarlo…”

societa e storia

Boeri: “Credo che il nome del nuovo stadio debba rimanere Meazza. Bisognerebbe chiamarlo…”

Boeri: “Credo che il nome del nuovo stadio debba rimanere Meazza. Bisognerebbe chiamarlo…” - immagine 1
Le parole di Stefano Boeri a margine della presentazione del progetto del nuovo Kursaal di Abano Terme
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Boeri: “Credo che il nome del nuovo stadio debba rimanere Meazza. Bisognerebbe chiamarlo…”- immagine 2
Getty Images

"Credo che il nome del nuovo stadio di San Siro debba rimanere Stadio Giuseppe Meazza. E' senz'altro il giocatore che ha saputo unire entrambe le tifoserie. E comunque lo stadio è universalmente conosciuto come stadio di San Siro, non mi pare necessario trovare un altro nome". Lo ha detto a Padova Stefano Boeri, a margine della presentazione del progetto del nuovo Kursaal di Abano Terme (Padova).

Boeri: “Credo che il nome del nuovo stadio debba rimanere Meazza. Bisognerebbe chiamarlo…”- immagine 3

Secondo Boeri "non ci sono giocatori che hanno saputo essere impattanti sia per l'Inter che per il Milan. Forse bisognerebbe chiamarlo stadio 'Ibrahimovic e Ronaldo', ma mi pare complicato, lascerei il nome così: intitolato a Meazza, e tutti lo chiamano San Siro".

Leggi anche
Sala: “Ora Inter e Milan corrano sul progetto stadio. Bisogna far vedere che…”
Come sarà il nuovo San Siro? Forma ovale, tetto fisso e senza travi. Tutto sul futuro stadio

© RIPRODUZIONE RISERVATA