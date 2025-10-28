"Siamo al punto di pensare che entro venerdì venga fatto il rogito. Ci stiamo lavorando in queste ore con il notaio e con le squadre".

Lo ha dichiarato oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo mercato comunale di via Rombon 34. Il primo cittadino ha confermato che la firma per il passaggio di proprietà dello stadio di San Siro potrebbe arrivare entro la settimana.

Sala ha inoltre commentato l'ordine del giorno approvato in Consiglio comunale per favorire l'uso della bicicletta da parte dei tifosi: "È un'opportunità per far cambiare le abitudini ai tifosi - ha spiegato - ma soprattutto perché a San Siro si può andare in bici, mentre a San Donato sarebbe stato molto difficile".