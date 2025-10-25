Inter e Milan viaggiano spedite verso la costruzione del nuovo stadio. Un passo fondamentale per cercare di avvicinare le big europee, in questo momento lontane anni luce sul versante ricavi.
societa e storia
MF – Inter, con il nuovo stadio si sale a 650 mln di ricavi! Grande interesse su…
Il punto di Milano Finanza
"L’operazione San Siro - realizzata insieme al project executive team composto da Italy Stadium Advisors, Caa Icon ed Emerald Pine Capital e agli studi legali Chiomenti e PedersoliGattai - è complessa, ma essenziale per le squadre: «Il nuovo impianto creerà valore per Milan e Inter e gli permetterà di essere più competitive a livello internazionale», aveva detto Scaroni a MF.
Il boost ai ricavi garantito da un nuovo stadio è evidente se si guarda alle big d’Europa. Manchester United, Arsenal, Liverpool e Bayern Monaco, per fare degli esempi, hanno tutte superato i 700 milioni di incassi nella stagione 2023/24. Nel 2024/25 il Milan ha chiuso a 496 milioni di ricavi, mentre l’Inter - complici gli incassi straordinari di Champions League e Mondiale per Club - è arrivata a 567 milioni. Stando alla stima circolata di 150 milioni a testa di incassi dal nuovo stadio, sembra realistico che - al netto di risultati sportivi straordinari - il fatturato di entrambe possa arrivare a toccare i 650 milioni una volta a regime il nuovo impianto.
L’accelerazione arriverà principalmente dall’incremento dei posti premium con hospitality da 3 a 9 mila e dalle sponsorizzazioni, su tutte quella del nome dello stadio. Il primo fattore «eviterà rincari per tifosi e famiglie», per dirla con le parole di Scaroni, a cui si aggiungeranno spazi adeguati a ospitare anche eventi corporate. Sul fattore sponsorizzazioni, invece, la partita principale riguarderà i naming rights del nuovo San Siro: sembra realistico che un annuncio possa arrivare prima dell’avvio dei lavori. L’interesse del mercato, soprattutto italiano, sarebbe alto perché il nuovo impianto sarà un simbolo di Milano e non solo di una delle due squadre"
© RIPRODUZIONE RISERVATA