Inter e Milan viaggiano spedite verso la costruzione del nuovo stadio. Un passo fondamentale per cercare di avvicinare le big europee

Redazione1908 25 ottobre - 16:26

Inter e Milan viaggiano spedite verso la costruzione del nuovo stadio. Un passo fondamentale per cercare di avvicinare le big europee, in questo momento lontane anni luce sul versante ricavi.

Il punto di Milano Finanza "L’operazione San Siro - realizzata insieme al project executive team composto da Italy Stadium Advisors, Caa Icon ed Emerald Pine Capital e agli studi legali Chiomenti e PedersoliGattai - è complessa, ma essenziale per le squadre: «Il nuovo impianto creerà valore per Milan e Inter e gli permetterà di essere più competitive a livello internazionale», aveva detto Scaroni a MF.

Il boost ai ricavi garantito da un nuovo stadio è evidente se si guarda alle big d’Europa. Manchester United, Arsenal, Liverpool e Bayern Monaco, per fare degli esempi, hanno tutte superato i 700 milioni di incassi nella stagione 2023/24. Nel 2024/25 il Milan ha chiuso a 496 milioni di ricavi, mentre l’Inter - complici gli incassi straordinari di Champions League e Mondiale per Club - è arrivata a 567 milioni. Stando alla stima circolata di 150 milioni a testa di incassi dal nuovo stadio, sembra realistico che - al netto di risultati sportivi straordinari - il fatturato di entrambe possa arrivare a toccare i 650 milioni una volta a regime il nuovo impianto.

L’accelerazione arriverà principalmente dall’incremento dei posti premium con hospitality da 3 a 9 mila e dalle sponsorizzazioni, su tutte quella del nome dello stadio. Il primo fattore «eviterà rincari per tifosi e famiglie», per dirla con le parole di Scaroni, a cui si aggiungeranno spazi adeguati a ospitare anche eventi corporate. Sul fattore sponsorizzazioni, invece, la partita principale riguarderà i naming rights del nuovo San Siro: sembra realistico che un annuncio possa arrivare prima dell’avvio dei lavori. L’interesse del mercato, soprattutto italiano, sarebbe alto perché il nuovo impianto sarà un simbolo di Milano e non solo di una delle due squadre"