"Il mondo va assolutamente in quella direzione, ed è un dato di fatto". Così Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, intervenendo in videocollegamento all'evento organizzato da Il Giornale alla Fondazione Feltrinelli, "Milano - 100 giorni a Milano-Cortina. Il racconto dei Giochi", a proposito del futuro del nuovo San Siro.
Malagò: “San Siro non chiuderà con la cerimonia delle Olimpiadi. La direzione…”
Il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 ha parlato ad un evento de Il Giornale della questione che riguarda il Meazza
"Milano era particolarmente certa di restare fuori dal grande giro degli stadi e dei grandi eventi, si è visto con la finale di Champions e poi con gli Europei del 2022. Al di là dei romantici e della Scala del calcio, vi scongiuro: fate un viaggio a Madrid, dove il Bernabeu non ha meno storia di San Siro, o a Barcellona con il Camp Nou. E poi Monaco di Baviera, Londra, Dublino, Glasgow, gli Stati Uniti…", ha detto Malagò.
Il dirigente ha anche aggiunto: "Il vecchio San Siro non chiuderà con la cerimonia delle Olimpiadi, perché è previsto che si giochi ancora per un po'".
