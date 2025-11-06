Si sa ancora poco sul futuro del Meazza e della porzione dell'attuale stadio che resterà in piedi. Ne parla la Gazzetta

Dopo la firma del rogito, che ha sancito il passaggio di proprietà di San Siro e dell'area circostante dal Comune di Milano a Inter e Milan, la strada per la costruzione del nuovo impianto può procedere, può o meno spedita. Si sa ancora poco su come sarà il futuro stadio, e lo stesso si può dire del Meazza e della porzione dell'attuale stadio che resterà in piedi. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"La copertura, il terzo anello e il primo anello saranno abbattuti del tutto. L’idea è di cambiare la concezione dell’impianto, che ovviamente non potrà più essere uno stadio ma non è destinato nemmeno a essere un museo di sé stesso. 02.Verrà conservata una piccola porzione di Meazza in zona Sud-Est, all’angolo tra la tribuna arancio e la Curva Sud del Milan, con il 30% delle caratteristiche rampe".

"Anche in quella porzione di impianto, le torri elicoidali verrebbero abbattute e verrebbe conservata solo una parte dei posti al secondo anello, visibile in bianco nei rendering. Che cosa sarà ospitato in questo Meazza post-demolizione, ridotto a una porzione ridotta di sé, è ancora da definire. Uffici probabilmente, sicuramente un’area commerciale, magari un museo sulla storia di San Siro e altre attività da definire. Di sicuro, ci saranno strutture di nuova costruzione".

