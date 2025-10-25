L’operazione San Siro 2.0 è pronta a partire. Milan e Inter, fresche di conti con ricavi record e in utile, sono pronte a definire gli ultimi dettagli dell’operazione per costruire il nuovo stadio. L’impianto, nelle intenzioni delle proprietà RedBird e Oaktree, sarà la chiave di volta per alimentare la crescita dei numeri di bilancio e raggiungere i livelli delle big europee sul fronte finanziario, così come sul campo.
Stadio, ci siamo: rogito per il 31! Poi 3 step: le cifre. E alcune fonti dicono che…
L’operazione San Siro è pronta a partire. Milan e Inter, fresche di conti con ricavi record e in utile, sono pronte a definire i dettagli
Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, è possibile che il rogito dell’acquisto dal Comune di Milano del Meazza e dei diritti edificatori dell’area circostante arrivi giovedì 30 o venerdì 31 ottobre. Tuttavia non sarebbe ancora da escludere che possa essere posticipato ai primi giorni di novembre per gli ultimi ritocchi.
In ogni caso, secondo quanto risulta, i due club cittadini guidati rispettivamente da Giorgio Furlani e Giuseppe Marotta sarebbero ormai pronti dal punto di vista finanziario. L’operazione San Siro si strutturerebbe in tre step legati alle fasi del progetto.
