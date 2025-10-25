L’operazione San Siro 2.0 è pronta a partire. Milan e Inter, fresche di conti con ricavi record e in utile, sono pronte a definire gli ultimi dettagli dell’operazione per costruire il nuovo stadio. L’impianto, nelle intenzioni delle proprietà RedBird e Oaktree, sarà la chiave di volta per alimentare la crescita dei numeri di bilancio e raggiungere i livelli delle big europee sul fronte finanziario, così come sul campo.