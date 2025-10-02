FC Inter 1908
Inter, ricavi di 160mln dal nuovo stadio! Skybox, sponsor: come si raggiungerà la cifra monstre

Ora che la macchina amministrativa si è mossa concretamente, Inter e Milan sono chiamate a procedere sulla strada del nuovo stadio
Marco Macca
Ora che la macchina amministrativa si è mossa concretamente, Inter e Milan sono chiamate a procedere sulla strada del nuovo stadio. Ovviamente, il motivo principale che spinge i club in questa direzione è la necessità di aumentare i ricavi. Secondo Il Sole 24 Ore, ogni club potrebbe incassare dal nuovo impianto fino a 160 milioni di euro annui. Ecco come:

Inter, ricavi di 160mln dal nuovo stadio! Skybox, sponsor: come si raggiungerà la cifra monstre- immagine 2
Getty Images

"Il giro d’affari del nuovo stadio, con una capacità di 70-72mila posti, dovrebbe raddoppiare a circa 160 milioni per ciascuno dei due club. Una fonte importante di ricavi, oltre agli abbonamenti e alla biglietteria, saranno i corporate skybox, le sponsorizzazioni, i ristoranti, i parcheggi, fino al museo e agli store dei due club".

Inter San Siro
Getty Images

"I termini di confronto in Europa non mancano. Basta pensare al museo del Barcellona, che ha oltre un milione di visitatori l’anno e e genera 30 milioni di fatturato. La “macchina” finanziaria è dunque pronta a partire, se non ci saranno ostacoli, con soddisfazione dei club e dei rispettivi azionisti: sia RedBird sia Oaktree sono infatti fondi di private equity e, come tali, hanno un orizzonte temporale di investimento limitato ad alcuni anni".

(Fonte: Il Sole 24 Ore)

