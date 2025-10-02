Ora che la macchina amministrativa si è mossa concretamente, Inter e Milan sono chiamate a procedere sulla strada del nuovo stadio. Ovviamente, il motivo principale che spinge i club in questa direzione è la necessità di aumentare i ricavi. Secondo Il Sole 24 Ore, ogni club potrebbe incassare dal nuovo impianto fino a 160 milioni di euro annui. Ecco come:

"I termini di confronto in Europa non mancano. Basta pensare al museo del Barcellona, che ha oltre un milione di visitatori l’anno e e genera 30 milioni di fatturato. La “macchina” finanziaria è dunque pronta a partire, se non ci saranno ostacoli, con soddisfazione dei club e dei rispettivi azionisti: sia RedBird sia Oaktree sono infatti fondi di private equity e, come tali, hanno un orizzonte temporale di investimento limitato ad alcuni anni".