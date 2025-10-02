Ora che la macchina amministrativa si è mossa concretamente, Inter e Milan sono chiamate a procedere sulla strada del nuovo stadio. Ovviamente, il motivo principale che spinge i club in questa direzione è la necessità di aumentare i ricavi. Secondo Il Sole 24 Ore, ogni club potrebbe incassare dal nuovo impianto fino a 160 milioni di euro annui. Ecco come:
Inter, ricavi di 160mln dal nuovo stadio! Skybox, sponsor: come si raggiungerà la cifra monstre
"Il giro d’affari del nuovo stadio, con una capacità di 70-72mila posti, dovrebbe raddoppiare a circa 160 milioni per ciascuno dei due club. Una fonte importante di ricavi, oltre agli abbonamenti e alla biglietteria, saranno i corporate skybox, le sponsorizzazioni, i ristoranti, i parcheggi, fino al museo e agli store dei due club".
"I termini di confronto in Europa non mancano. Basta pensare al museo del Barcellona, che ha oltre un milione di visitatori l’anno e e genera 30 milioni di fatturato. La “macchina” finanziaria è dunque pronta a partire, se non ci saranno ostacoli, con soddisfazione dei club e dei rispettivi azionisti: sia RedBird sia Oaktree sono infatti fondi di private equity e, come tali, hanno un orizzonte temporale di investimento limitato ad alcuni anni".
