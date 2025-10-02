Inter e Milan si muovono concretamente per il nuovo stadio, dopo l'approvazione della delibera per la vendita di San Siro

Marco Macca Redattore 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 10:07)

Inter e Milan si muovono concretamente per il nuovo stadio, dopo l'approvazione della delibera per la vendita di San Siro e dell'area circostante, sulla quale sorgerà il futuro impianto.

Come spiega Il Sole 24 Ore, la spesa, che si aggira tra 1,3 e 1,5 miliardi, sarà coperta quasi totalmente da un prestito elargito da uno dei tanti istituti di credito che avrebbero già mostrato interesse. Si legge:

"Tutto è subordinato ai necessari obblighi dei prossimi mesi. Il Consiglio comunale di Milano ha dato il via libera alla cessione di San Siro a Inter e Milan per 197 milioni di euro, ma entro il 10 novembre dovrà essere perfezionato il rogito, altrimenti scatterà il vincolo della Soprintendenza sul secondo anello del Meazza. Il costo complessivo del progetto dovrebbe attestarsi tra 1,3 e 1,5 miliardi di euro. Il finanziamento potrebbe toccare tra 1 e 1,2 miliardi di euro. Il resto potrebbe essere fornito da altri investitori o dai club".

"È inoltre prevedibile che, prima della concessione del maxi-prestito, possa essere fornito un finanziamento ponte di importo minore. La struttura di finanziamento avrà una formula tipica per grandi infrastrutture sportive (con equity e debito) e la creazione di una società veicolo partecipata al 50% da Inter e Milan. Il nuovo stadio nascerà sulle ceneri del Meazza, la cui demolizione potrebbe costare attorno ai 135 milioni di euro".

(Fonte: Il Sole 24 Ore)