Roberto Vecchioni, grande tifoso nerazzurro, ha espresso la sua opinione in merito ad un nuovo nome da dare a San Siro. Il cantautore italiano lo ha fatto ai microfoni di Sette, rivista del Corriere della Sera. "Luci a San Siro erano le luci dello stadio. Se Milan e Inter cambiassero il nome dello stadio, come la prenderebbe? San Siro è un marchio indelebile, continuo, fisso nell'anima", ha risposto Vecchioni.
La Juventus ha messo nel nuovo stadio, Allianz Stadium, il nome dello sponsor. Il nuovo San Siro potrebbe diventare Blackrock Stadium...
Per carità, almeno che sia italiano.
Che ne dice di Fratelli Baresi? In fondo Franco e Beppe sono stati due simboli delle due squadre di Milano, uno contro l'altro, anche da capitani.
Per altro amatissimi. Vediamo come suona: "Andiamo al Fratelli Baresi", Mi piace.
