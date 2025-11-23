Roberto Vecchioni, grande tifoso nerazzurro, ha espresso la sua opinione in merito ad un nuovo nome da dare a San Siro. Il cantautore italiano lo ha fatto ai microfoni di Sette, rivista del Corriere della Sera. "Luci a San Siro erano le luci dello stadio. Se Milan e Inter cambiassero il nome dello stadio, come la prenderebbe? San Siro è un marchio indelebile, continuo, fisso nell'anima", ha risposto Vecchioni.