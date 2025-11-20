Il ministro dello Sport e i Giovani ha parlato delle infrastrutture rispetto all'Europeo del 2032 e si è soffermato sul Meazza

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 novembre 2025 (modifica il 20 novembre 2025 | 17:02)

«C'è un pacchetto di progetti che dobbiamo sostenere, non a fondo perduto, ma con equity, con una scala priorità che parte da Milano, Roma e Palermo per coinvolgere i 12 progetti che competono tra loro per i tre posti disponibili per Euro 2032, visto che Torino è già pronto e poi c'è l'Olimpico di Roma che ha già un progetto di sviluppo che è stato presentato al'Uefa e poi è l'unico stadio di proprietà dello Stato». Così il ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi nel corso dell'evento Sport Industry Talk di Rcs Academy, a Milano ha parlato del prossimo Europeo.

«Milano è un passaggio inevitabile, la cessione dello stadio a Inter e Milan rappresenta un fatto molto molto importante. È una progettualità entusiasmante quello che succederà nello sviluppo dell'area di San Siro - ha detto Abodi - nel rispetto anche di chi vive in quella porzione di territorio, secondo me darà una scossa un po' a tutto il sistema. Ma poi abbiamo altre realtà che si stanno candidando e il commissario aiuterà proprio con questa semplificazione, quindi con capitale amministrativo semplificato e capitale finanziario". Infine "dopo il discorso Stadi affronteremo quello dei palazzetti dello Sport e l'impiantistica golfistica legata al turismo soprattutto al Sud», ha concluso Abodi.

(Fonte: La Presse)