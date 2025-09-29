"Sarebbe un errore imperdonabile condannare la città all'immobilismo solo per fare opposizione". L'europarlamentare di Forza Italia Letizia Moratti, ex sindaca di Milano, si dice certa che che il gruppo consiliare di Forza Italia a Palazzo Marino adotterà una posizione in grado "di consentire l'approvazione della delibera" per la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milano.

«Il dibattito sulla delibera relativa allo stadio di San Siro va ben oltre una semplice questione tecnica o amministrativa. In gioco - spiega - c'è una visione di città, la possibilità di riqualificare un'area strategica e di garantire a Milano infrastrutture moderne e all'altezza del suo profilo internazionale. L'ho sempre sostenuto».

L'obiettivo degli azzurri, conclude Moratti, è «garantire sviluppo, rigenerazione urbana, sostenere l'occupazione e promuovere un rilancio urbanistico e sociale che guardi al futuro, al benessere dei cittadini e alla loro sicurezza, e attrarre investimenti. La cifra dell'investimento previsto, oltre 1,2 miliardi di euro, rappresenta un'occasione che Milano non può permettersi di perdere».