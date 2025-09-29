FC Inter 1908
"La delibera San Siro riguarda non solo uno stadio, ma un pezzo di storia e il futuro della città di Milano. E' investimento da 1,2 miliardi"
Daniele Mari Direttore 

"La delibera San Siro riguarda non solo uno stadio, ma un pezzo di storia e il futuro della città di Milano. È vero: è scritta male, presenta molte criticità e numerose lacune. E non possiamo condividerne il merito. Ma qui non stiamo parlando soltanto di un atto amministrativo: stiamo parlando della vendita di San Siro e della riqualificazione di una zona importante della città, e della possibilità di consentire a Milan e Inter di avere finalmente uno stadio di proprietà, come accade in tutte le grandi città europee.

E questo è un punto centrale: per Forza Italia non si tratta di ideologia, ma di valori concreti, di crescita economica, di futuro. Il nostro partito non ha mai ragionato per partito preso: il presidente Berlusconi ci ha insegnato a entrare nel merito delle questioni, a guardare sempre agli interessi della comunità. Qualcuno potrà dire che la non partecipazione dei nostri consiglieri potrebbe favorire l'approvazione della delibera, aiutando questa amministrazione. Ma questo poco importa.

Stadio, Sorte: “FI non votA contro, salviamo Milan”. Inter e Milan vicine allla meta- immagine 2

Noi scegliamo di tutelare la città di Milano. Noi non vogliamo demolire le opportunità di crescita, bloccare gli investimenti, infliggere un danno ai milioni di tifosi e ai cittadini. Al contrario, vogliamo favorire lo sviluppo della città, il lavoro, la rigenerazione urbana. Parliamo infatti di un investimento da 1 miliardo e 200 milioni di euro.

Significa occupazione, sviluppo economico, un rilancio per la città. Non è l'operazione che avremmo voluto, non è la delibera che avremmo scritto noi, ma non possiamo ignorare il quadro complessivo: Milano ha ambizioni internazionali e deve avere le infrastrutture adeguate per sostenerle. Per questo, oggi rivendichiamo con chiarezza la nostra scelta: Forza Italia salva Milano. Grazie a Forza Italia la città non sarà condannata a una crisi di immobilismo, a un futuro senza prospettive di crescita e sviluppo. Il destino di questa amministrazione, divisa, logorata e in declino, non può essere ancorato a quello dei milanesi. Noi non voteremo sì, perché questa delibera rimane piena di limiti.

Inter

Ma non voteremo nemmeno contro, perché significherebbe condannare Milano e i milanesi. Scegliamo di restare coerenti con i nostri valori: non ideologici, ma pragmatici, concreti, orientati al bene della città. Se ci saranno dei distinguo, saranno dovuti a comprensibili battaglie territoriali che rispettiamo. Questa vicenda dimostra ancora una volta la differenza tra Forza Italia e gli altri partiti: noi siamo gli unici capaci di non fare scelte ideologiche, ma di mettere al centro gli interessi dei cittadini. E questa è la nostra forza".

Così il deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia Alessandro Sorte.

