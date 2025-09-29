"La delibera San Siro riguarda non solo uno stadio, ma un pezzo di storia e il futuro della città di Milano. E' investimento da 1,2 miliardi"

Daniele Mari Direttore 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 16:48)

"La delibera San Siro riguarda non solo uno stadio, ma un pezzo di storia e il futuro della città di Milano. È vero: è scritta male, presenta molte criticità e numerose lacune. E non possiamo condividerne il merito. Ma qui non stiamo parlando soltanto di un atto amministrativo: stiamo parlando della vendita di San Siro e della riqualificazione di una zona importante della città, e della possibilità di consentire a Milan e Inter di avere finalmente uno stadio di proprietà, come accade in tutte le grandi città europee.

E questo è un punto centrale: per Forza Italia non si tratta di ideologia, ma di valori concreti, di crescita economica, di futuro. Il nostro partito non ha mai ragionato per partito preso: il presidente Berlusconi ci ha insegnato a entrare nel merito delle questioni, a guardare sempre agli interessi della comunità. Qualcuno potrà dire che la non partecipazione dei nostri consiglieri potrebbe favorire l'approvazione della delibera, aiutando questa amministrazione. Ma questo poco importa.

Noi scegliamo di tutelare la città di Milano. Noi non vogliamo demolire le opportunità di crescita, bloccare gli investimenti, infliggere un danno ai milioni di tifosi e ai cittadini. Al contrario, vogliamo favorire lo sviluppo della città, il lavoro, la rigenerazione urbana. Parliamo infatti di un investimento da 1 miliardo e 200 milioni di euro.

Significa occupazione, sviluppo economico, un rilancio per la città. Non è l'operazione che avremmo voluto, non è la delibera che avremmo scritto noi, ma non possiamo ignorare il quadro complessivo: Milano ha ambizioni internazionali e deve avere le infrastrutture adeguate per sostenerle. Per questo, oggi rivendichiamo con chiarezza la nostra scelta: Forza Italia salva Milano. Grazie a Forza Italia la città non sarà condannata a una crisi di immobilismo, a un futuro senza prospettive di crescita e sviluppo. Il destino di questa amministrazione, divisa, logorata e in declino, non può essere ancorato a quello dei milanesi. Noi non voteremo sì, perché questa delibera rimane piena di limiti.

Ma non voteremo nemmeno contro, perché significherebbe condannare Milano e i milanesi. Scegliamo di restare coerenti con i nostri valori: non ideologici, ma pragmatici, concreti, orientati al bene della città. Se ci saranno dei distinguo, saranno dovuti a comprensibili battaglie territoriali che rispettiamo. Questa vicenda dimostra ancora una volta la differenza tra Forza Italia e gli altri partiti: noi siamo gli unici capaci di non fare scelte ideologiche, ma di mettere al centro gli interessi dei cittadini. E questa è la nostra forza".

Così il deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia Alessandro Sorte.