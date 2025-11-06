«La costruzione di un nuovo stadio a Milano è una grande opportunità per la città e per il calcio italiano in generale perché darà un nuovo impulso ed è in combinato con tutto quello che stiamo facendo come governo per la prima volta in questi trent'anni». Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato così, a margine della sua visita a Eicma, dell'acquisto da parte di Inter e Milan dello stadio diSan Siro.