«La costruzione di un nuovo stadio a Milano è una grande opportunità per la città e per il calcio italiano in generale perché darà un nuovo impulso ed è in combinato con tutto quello che stiamo facendo come governo per la prima volta in questi trent'anni». Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato così, a margine della sua visita a Eicma, dell'acquisto da parte di Inter e Milan dello stadio diSan Siro.
Abodi: “Nuovo San Siro, opportunità per la città e il calcio. La progettualità…”
Il Ministro dello Sport ha parlato dell'acquisto da parte di Inter e Milan dello stadio di San Siro
«Quello che stiamo facendo con il commissario e con il portafoglio di strumenti finanziari che metteremo a disposizione dei promotori delle iniziative e anche delle amministrazioni comunali rappresenta una progettualità che va molto oltre Euro 2032 e il nuovo San Siro sarà uno degli emblemi. La storia debba trovare una sua prospettiva in un futuro che sia a misura dell'interesse di chi deve vivere il nostro futuro», ha sottolineato ancora.
