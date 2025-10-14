Le parole, pronunciate durante un evento in Triennale, dell'architetto che ha fondato Foster & Partners

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 14:58)

Il suo studio, Foster & Partners, ha ricevuto l'incarico da parte di Inter e Milan per la progettazione del nuovo stadio. L'architetto Norman Foster ha parlato del nuovo San Siro a margine dell'evento 'Next Design Perspectives 2025' che si è tenuto in Triennale, a Milano.

«Il Meazzaè un simbolo molto potente, che andrebbe rispettato, una struttura iconica che esiste ma ha le sue mancanze, cosa che porta inevitabilmente a uno stadio nuovo. Si tratta di un progetto fantastico con due club, due proprietari. E' un momento entusiasmante. Questo è l'inizio di un'avventura che rispetta l'ereditaà e può creare qualcosa di nuovo e che mantenga abbastanza del ricordo e rimanga quella storia che inizia nel 1926, che ha attraversato gli anni '50, '80 e '90», ha spiegato.

«Credo sia una sfida interessante. Siamo tutti molto ottimisti, entusiasti e coinvolti nel progetto. Ovviamente ci sono molti attori in questo progetto: ci sono due squadre, due proprietari, il progetto esiste anche nell'ambito politico, tutti hanno un forte interesse nel questo», ha aggiunto.

«In un certo modo rappresenta la città nel suo microcosmo: si evolve, cambia, è dinamico, perché i bisogni cambiano. Il volume cambia, c'è una crescita del numero di tifosi. La domanda è diversa, la qualità della vita, l'ospitalità, tutti questi fattori sono dinamici e cambiano. Ed è per questo che lo stadio di oggi sono diversi da quelli degli anni '20», ha spiegato.

«San Siro è una struttura eroica, incredibile, quando sei su quel campo e guardi le gradinate... è tutta una questione di prestazione, di spettacolo. E questa è una cosa assolutamente senza tempo, risale alla civiltà stessa», ha concluso l'architetto.

(Fonte: Agenzia Nova e Ansa)