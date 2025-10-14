Bergomi: “Tanti ricordi a San Siro ma sono per demolirlo. Ecco perché”

In una puntata del podcast 'Scontro diretto' l'ex capitano nerazzurro ha parlato dello stadio Meazza e del nuovo progetto di Inter e Milan

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 16:32)

I suoi ricordi là dentro sono tantissimi. Nell’ultima puntata del format di youtube, Hot Takes, Beppe Bergomiha spiegato perché è giusto demolire San Siro. «Demolirlo? Dico sì perché banalmente giro gli stadi di tutto il mondo e proprio banalmente è difficile andare in bagno a San Siro».

«Gli stadi ormai sono quasi tutti uguali, tutti con questi anelli che girano attorno, tu entri scendi e puoi fare qualsiasi cosa, andare in bagno, mangiare un panino, fare tutto. San Siro non ha questa funzionalità. Io abito nel quartiere dello stadio e passeggio lì e non penso tanto alle partite che ho fatto dentro al campo, ma a quando ero ragazzino, andavo lì quando c'erano i parterre, io stavo lì, correvo, vedevo i giocatori da vicino. Certo che mi dispiace, ma devo guardare avanti. Le due squadre dovrebbero avere ognuna un proprio stadio», ha spiegato.

«Milano dovrebbe avere due stadi per Inter e Milan, Torino ha due stadi. L'ideale sarebbe quello: poi anche i ricavi, li devi dividere, visivamente, ogni volta vanno cambiati i pannelli. Però per la struttura e la modernità sono per il demolirlo», ha sottolineato.

(Fonte: Youtube Scontro diretto)