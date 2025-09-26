E' caldissimo il tema stadio a Milano. Sulla vicenda si sofferma anche La Repubblica in edicola stamattina, riportando una previsione su quanto accadrà nella giornata campale di lunedì.
societa e storia
Repubblica – Stadio, Inter e Milan hanno quasi vinto! Il sì a un passo: tempi più snelli
Si legge sul quotidiano:
"Lunedì ci sarà il voto decisivo del Consiglio comunale sulla delibera per la vendita ai club del Meazza, che verrebbe poi in gran parte abbattuto e sostituito da un altro impianto. Ma il sì è a un passo. Ieri sera, alla fine della seduta, è stato superato lo scoglio del numero legale, l’obbligo di 25 consiglieri per approvare il testo. Quindi lunedì si voterà in seconda convocazione e ne basteranno 15 presenti in aula: per il sì definitivo, servirà avere un voto in più a favore rispetto ai no.
Potrebbero passare anche alcuni emendamenti sulla destinazione delle risorse derivanti dalla vendita dello stadio e sull’irrobustimento dei controlli antimafia. Nel fine settimana si conteranno i voti. Due gli indecisi nella maggioranza.
Dovesse essere nuovo stadio, i tempi per la realizzazione potrebbero essere più snelli del previsto.
Ieri, da Venezia, il ministro per lo sport Abodi ha risposto al presidente della Lega serie A Simonelli, che in un’intervista a Repubblica aveva chiesto notizie sulla nomina di un commissario per gli stadi: «A giugno ho fatto un decreto, a inizio agosto è stato convertito e domani (oggi, ndr) indicheremo il commissario». Una buona notizia".
© RIPRODUZIONE RISERVATA