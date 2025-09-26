"Lunedì ci sarà il voto decisivo del Consiglio comunale sulla delibera per la vendita ai club del Meazza, che verrebbe poi in gran parte abbattuto e sostituito da un altro impianto. Ma il sì è a un passo. Ieri sera, alla fine della seduta, è stato superato lo scoglio del numero legale, l’obbligo di 25 consiglieri per approvare il testo. Quindi lunedì si voterà in seconda convocazione e ne basteranno 15 presenti in aula: per il sì definitivo, servirà avere un voto in più a favore rispetto ai no.