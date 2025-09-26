FC Inter 1908
Repubblica – Stadio, Inter e Milan hanno quasi vinto! Il sì a un passo: tempi più snelli

L'aggiornamento sulla questione dall'edizione odierna del quotidiano
Daniele Vitiello
E' caldissimo il tema stadio a Milano. Sulla vicenda si sofferma anche La Repubblica in edicola stamattina, riportando una previsione su quanto accadrà nella giornata campale di lunedì.

"Lunedì ci sarà il voto decisivo del Consiglio comunale sulla delibera per la vendita ai club del Meazza, che verrebbe poi in gran parte abbattuto e sostituito da un altro impianto. Ma il sì è a un passo. Ieri sera, alla fine della seduta, è stato superato lo scoglio del numero legale, l’obbligo di 25 consiglieri per approvare il testo. Quindi lunedì si voterà in seconda convocazione e ne basteranno 15 presenti in aula: per il sì definitivo, servirà avere un voto in più a favore rispetto ai no.

Potrebbero passare anche alcuni emendamenti sulla destinazione delle risorse derivanti dalla vendita dello stadio e sull’irrobustimento dei controlli antimafia. Nel fine settimana si conteranno i voti. Due gli indecisi nella maggioranza.

Dovesse essere nuovo stadio, i tempi per la realizzazione potrebbero essere più snelli del previsto.

Ieri, da Venezia, il ministro per lo sport Abodi ha risposto al presidente della Lega serie A Simonelli, che in un’intervista a Repubblica aveva chiesto notizie sulla nomina di un commissario per gli stadi: «A giugno ho fatto un decreto, a inizio agosto è stato convertito e domani (oggi, ndr) indicheremo il commissario». Una buona notizia".

