Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi Cagni è tornato sul duro sfogo di Antonio Conte post Bologna-Napoli. "Pensiamo che Conte sia invincibile, uno che non sbaglia mai, che sia perfetto. Siamo una categoria di presuntuosi, perché se devi stare in questo mondo è così. Quando sbagliamo, dobbiamo pensare che è umano e vive in un ambiente calcio che è cambiato molto. Mi sono messo nei suoi panni, a inizio carriera mi ricordo cosa facevo e per fortuna poi sono cambiato".

"Certe dichiarazioni gli servivano per un motivo di gestione, qualcosa però ha sbagliato e lo sa anche lui. E' andato via ora perché ha bisogno di questo stop. Tutti hanno fragilità e ora ha avuto bisogno di riposare. Quando allenavo io c'erano dei giocatori che ti davano una mano. Oggi non c'è più nessuno, è solo l'allenatore. Guadagnano tanto, è vero, ma sono umani. In questa situazione comunque sono sicuro che tirerà fuori il meglio. O farà così o salta in aria. Aveva bisogno di prendere la mazzata e tirare fuori il meglio. Quello che gli è mancato alla fine è Lukaku, il centravanti vero".