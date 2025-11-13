223 minuti in 11 presenze. L'ultima volta che era stato in Nazionale Noa Lang aveva detto: "Ogni calciatore vuole giocare. Non so cos'altro fare. È meglio non dire nulla. Ho firmato un contratto qui e devo accettarlo così com'è. Non ho altra scelta. Con Conte ho parlato una sola volta".
Conte-Lang, Koeman rialza il polverone: “28 giorni senza toccare un pallone”
La polemica con l'allenatore del Napoli si riaccende dopo qualche settimana e stavolta a parlarne è Ronald Koeman, ct dell'Olanda, che ha raccontato: «Resto in contatto. A settembre mi sono seduto con lui e gli ho chiesto come vanno le cose in Italia. Poi mi ha detto: "Ventotto giorni di ritiro e non ho visto un pallone '. È un vero cambiamento per un giocatore, e bisogna stringere i denti. Ma non è poi così male se lo vedono e devono farlo».
La Gazzetta dello Sport segnala che il Napoli non ha totalizzato 28 giorni di ritiro, ma comunque tra un allenamento e l'altro c'erano state delle amichevoli quindi le partite sicuramente erano state preparate con il pallone. Fatto sta che, nel momento in cui a Napoli ci sono state grosse polemiche per la sconfitta col Bologna, per lo sfogo del tecnico che ha avvisato i suoi giocatori: "Non voglio accompagnare il morto" e per la presa di posizione di De Laurentiis che, pubblicamente, ha di fatto confermato che l'allenatore è il punto di riferimento del suo club e resterà tale.
Al di là di questo resta un problema il rapporto tra il giocatore olandese e Conte che ha deciso di schierare quattro centrocampisti e questa scelta sta penalizzando proprio Lang che però ha avuto, nelle sue uscite in maglia Napoli, "un impatto relativo", spiega la rosea.
