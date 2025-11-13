Nelle settimane delle polemiche post sconfitta col Bologna ricompare il caso del calciatore olandese che aveva rivelato di essere poco soddisfatto per l'impiego esiguo da parte del suo allenatore

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 21:46)

223 minuti in 11 presenze. L'ultima volta che era stato in Nazionale Noa Lang aveva detto: "Ogni calciatore vuole giocare. Non so cos'altro fare. È meglio non dire nulla. Ho firmato un contratto qui e devo accettarlo così com'è. Non ho altra scelta. Con Conte ho parlato una sola volta".

La polemica con l'allenatore del Napoli si riaccende dopo qualche settimana e stavolta a parlarne è Ronald Koeman, ct dell'Olanda, che ha raccontato: «Resto in contatto. A settembre mi sono seduto con lui e gli ho chiesto come vanno le cose in Italia. Poi mi ha detto: "Ventotto giorni di ritiro e non ho visto un pallone '. È un vero cambiamento per un giocatore, e bisogna stringere i denti. Ma non è poi così male se lo vedono e devono farlo».

La Gazzetta dello Sport segnala che il Napoli non ha totalizzato 28 giorni di ritiro, ma comunque tra un allenamento e l'altro c'erano state delle amichevoli quindi le partite sicuramente erano state preparate con il pallone. Fatto sta che, nel momento in cui a Napoli ci sono state grosse polemiche per la sconfitta col Bologna, per lo sfogo del tecnico che ha avvisato i suoi giocatori: "Non voglio accompagnare il morto" e per la presa di posizione di De Laurentiis che, pubblicamente, ha di fatto confermato che l'allenatore è il punto di riferimento del suo club e resterà tale.

Al di là di questo resta un problema il rapporto tra il giocatore olandese e Conte che ha deciso di schierare quattro centrocampisti e questa scelta sta penalizzando proprio Lang che però ha avuto, nelle sue uscite in maglia Napoli, "un impatto relativo", spiega la rosea.

(Fonte: gazzetta.it)