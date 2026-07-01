«Mancata trasparenza sui tempi di San Siro? L'obiezione è generica. Ribadisco, noi non eravamo nemmeno tenuti a fare una gara, però faccio un'osservazione a chi dice che i tempi erano brevi: se qualcuno sostiene che i tempi siano stati brevi, avrebbe potuto partecipare, era semplicissimo, sarebbe bastata una proroga. Sono tutte sciocchezze». Lo ha dichiarato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della consegna dell'Ambrogino d'Oro, in merito alle polemiche riguardanti lo stadio San Siro.
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fcinter1908 societa e storia stadio San Siro, Sala: “Mancata trasparenza su cessione San Siro? Tutte sciocchezze. Si poteva…”
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San Siro, Sala: “Mancata trasparenza su cessione San Siro? Tutte sciocchezze. Si poteva…”
Il primo cittadino milanese ha parlato dello stadio a margine della consegna dell'Ambrogino d'Oro
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«Perché qualcuno che era interessato non ha chiesto una proroga? Perché qualcuno che era interessato non ha fatto ricorso? Perché non era interessato, questa è la verità storica. Noi siamo con la coscienza più che a posto e, ripeto, è la voglia di criticare per criticare. C'erano mille modi per chiedere al Comune che prolungasse i tempi di gara. Non è stato fatto», ha concluso il primo cittadino milanese.
(Fonte: agenzia)
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