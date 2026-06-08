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Gravina: “Lista stadi sarà solo merito del mondo del calcio. Abodi? Non commento chi…”

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Le dichiarazioni del presidente uscente della Figc, Gabriele Gravina, ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su Radio Rai 1
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Italia Gravina
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"Riuscire a presentare una lista di stadi idonei entro la scadenza di ottobre sarà un successo solo del mondo del calcio e che condivideremo con i club che hanno deciso di investire e con i Comuni che hanno creduto in questo progetto". Lo rivendica con forza il presidente uscente della Figc, Gabriele Gravina, ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su Radio Rai 1 rispondendo ad una domanda sull'impegno preso in tal senso dal ministro dello Sport Andrea Abodi.

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"Non commento le dichiarazioni del ministro Abodi perché non mi va di commentare dichiarazioni di chi ha una responsabilità politica però è l'occasione per evitare equivoci e momenti di confusione - sottolinea Gravina - La candidatura ad Euro 2032 è stata una mia intuizione, la co-assegnazione con la Turchia è stata un successo di questa federazione".  Il presidente uscente della Figc sottolinea "l'assenza di fondi pubblici a differenza di altri eventi sovvenzionati in gran parte dallo Stato" e che il "commissario è per gli stadi perché non esiste un commissario per Euro 2032" ma "è entrato in vigore con un ritardo incredibile sulla tabella di marcia".

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