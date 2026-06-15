Abodi commenta la prima ordinanza del commissario straordinario per gli stadi di Euro 2032 che riguarda il nuovo impianto del club giallorosso

Gianni Pampinella Redattore 15 giugno 2026 (modifica il 15 giugno 2026 | 21:16)

"La prima ordinanza firmata dal Commissario straordinario per gli stadi, Massimo Sessa, nominato dal Governo e pienamente operativo sul portafoglio dei dossier delle città candidate a Euro 2032, rappresenta un passaggio decisivo per semplificare e accelerare l'iter relativo alla realizzazione dello stadio della Roma a Pietralata, opera dichiarata di interesse strategico nazionale e inserita tra gli interventi funzionali all'organizzazione della competizione".

Così Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, su X in merito alla prima ordinanza del commissario straordinario per gli stadi di Euro 2032 che riguarda il nuovo impianto del club giallorosso. "Procedure più snelle, tempi certi e pieno coordinamento tra le amministrazioni - Comune e Regione - consentiranno di ridurre a 90 giorni il percorso autorizzativo, garantendo al tempo stesso il rispetto delle valutazioni ambientali, della trasparenza e della legalità", prosegue Abodi.

"Un modello di semplificazione amministrativa al servizio di impianti moderni, accessibili, sostenibili e capaci di lasciare un'eredità duratura per lo sport, i territori e i cittadini, che il commissario Sessa, sotto il coordinamento del Governo, metterà a disposizione delle amministrazioni e dei promotori delle opere finalizzate a Euro 2032 che contribuiranno a cambiare il volto degli stadi italiani", conclude.