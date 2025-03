Non è arrivato" al momento il documento di Inter e Milan sull'offerta per l'acquisto di San Siro e delle aree, "dovete chiedere a loro cosa stanno facendo, credo che stiano continuando a lavorare". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando delle tempistiche in cui arriverà il dossier. "Tenete conto che sono due società, due consigli di amministrazione che devono trovare la quadra prima di inviare - ha concluso -. Non li ho sentiti, ma non penso ci siano tempi molto lunghi".

Cos'è successo? Doveva essere tutto pronto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali — 250 pagine — era atteso per ieri in Comune, i comunicati stampa erano già pronti per essere diffusi. Ma di ora in ora l'invio è stato posticipato. Sembrava fossero solo questioni procedurali, con contratti esaminati riga per riga da due consigli di amministrazione, quelli delle proprietà Usa dei due club, i fondi di investimento Oaktree (per l'Inter) e RedBird (per il Milan).